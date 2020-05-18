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Зеленский сменил глав районных администраций Киева

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В десяти районах Киева сменились руководители

Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав районных администраций Киева. Соответствующие распоряжения были обнародованы сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, президент подписал распоряжения о следующих назначениях:

  • Ирина Чечетка - Соломенский район;
  • Сергей Павловский - Святошинский район;
  • Наталья Кондрашова - Печерский район;
  • Кирилл Фесик - Оболонский район;
  • Игорь Щербак - Днепровский район;
  • Давид Шатиришвили - Деснянский район;
  • Ярослав Лагута - Дарницкий район;
  • Сергей Садовой - Голосеевский район;
  • Олег Гаряга - Шевченковский район;
  • Виктор Смирнов - Подольский район.

При этом последние два были переназначены на свои должности. В распоряжениях причиной увольнения указано завершение срока полномочий президента Украины.

Отметим, именно такой формулировкой осенью прошлого года Офис президента объяснял необходимость увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Противостояние дошло до обращения Офиса в Кабинет министров с требованием рассмотреть увольнение Кличко, однако уже в ноябре стало известно, что противостояния как такового больше нет.

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Напомним, на прошлой неделе Зеленский провел кадровые перестановки в управлениях СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях. В частности, был уволен начальник СБУ в Житомирской области Олег Головаша, а на его место назначен Сергей Лисак; при этом Головаша был переведен на должность начальника СБУ в Киеве и Киевской области.

Автор: Иван Петров