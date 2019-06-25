ru
ua

Зеленский на следующей неделе посетит Канаду


Зеленский посетит Канаду с 1 по 3 июля

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с рабочим визитом Канаду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента

Как сообщается, рабочий визит главы государства состоится с 1 по 3 июня. 

В ходе визита президент Украины примет участие в международной Конференции по поддержке реформ в Украине.

Также запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что временно поверенный в делах Соединенных Штатов Америки Уильям Тейлор заявил, что дата встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Америки Владимира Зеленского и Дональда Трампа пока не определена. 

Кроме того, посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможна после 21 июля. Он добавил, что важна не только дата, но и содержание переговоров.

Все законопроекты Зеленского сняты с рассмотрения, - Стефанчук США ввели санкции против российской компании из-за связей с КНДР
Читать все новости