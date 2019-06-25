Зеленский на следующей неделе посетит Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с рабочим визитом Канаду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.

Как сообщается, рабочий визит главы государства состоится с 1 по 3 июня.

В ходе визита президент Украины примет участие в международной Конференции по поддержке реформ в Украине.

Также запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что временно поверенный в делах Соединенных Штатов Америки Уильям Тейлор заявил, что дата встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Америки Владимира Зеленского и Дональда Трампа пока не определена.

Кроме того, посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможна после 21 июля. Он добавил, что важна не только дата, но и содержание переговоров.