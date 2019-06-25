Зеленський наступного тижня відвідає Канаду

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський відвідає Канаду з 1 по 3 липня

Президент України Володимир Зеленський на наступному тижні відвідає з робочим візитом Канаду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.

Як повідомляється, робочий візит глави держави відбудеться з 1 по 3 червня.

У ході візиту президент України візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні.

Також заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христей Фріланд, членами канадського парламенту та представниками ділових кіл.

Крім того, Володимир Зеленський проведе зустріч з українською громадою Канади.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів Америки Вільям Тейлор заявив, що дата зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського та Дональда Трампа поки не визначена.

Крім того, посол України у Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що зустріч глав України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа можлива після 21 липня. Він додав, що важлива не тільки дата, але і зміст переговорів.