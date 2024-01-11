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Зеленський про скорочення Кабміну: роздута інституція, але нехай зараз не бояться

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський вважає, що склад Кабінету міністрів є великим, проте наразі скорочення не планується. Він зазначив, що цифровізація полегшує керівні процеси державними інституціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу українського президента з представниками балтійських ЗМІ.

"Ми зменшуємо максимально бюрократію, але її ще дуже багато. І тут цифровізація до речі дуже допомагає", - сказав Зеленський сьогодні, 11 січня, у столиці Латвії Ризі у спілкуванні з журналістами. 

За словами глави держави, є розуміння, що "інституції роздуті, що Кабмін великий... Але нехай зараз не бояться в Кабміні, нехай заспокояться".

"Я маю на увазі в цілому керувати такою великою "махіною" дуже складно. А сьогодні за допомогою діджітал змін можна робити простіше", - зауважив Зеленський.

Також він розповів, що нині багато нарад відбуваються онлайн, і це - щоденно.

"Війна навчила багатьом речам", - додав президент.

Питання про скорочення уряду

Нагадаємо, 19 грудня 2023 року на прес-конференції у Києві президент Володимир Зеленський висловився про бажання скоротити склад уряду, та відзначив дефіцит коштів для фінансування його утримання. Також глава держави розповів, що не може дозволити собі позбутися кого-небудь зі своєї команди.

"Я не можу їх змінювати, ми станемо слабшими. Буде менше ППО, менше допомоги. Не можу дозволити цього собі... Повністю всіх розпустити я не можу - хто має працювати", - наголосив він тоді.

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