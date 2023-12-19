Зеленський хоче зменшити уряд, бо "немає грошей"

Президент України Володимир Зеленський висловився про бажання скоротити склад уряду країни та відзначив дефіцит коштів для фінансування його утримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента Володимира Зеленського 19 грудня в Києві.

"Я хочу цей уряд скоротити, я не маю коштів на його утримання", - сказав глава держави.

Зеленський також зазначив необхідність виділення коштів на кампанію з мобілізації та уточнив, що у нього "попросили 500 мільярдів" на це.

"Але повністю всіх розпустити я не можу - хто має працювати", - наголосив він.

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