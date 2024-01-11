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Зеленский о сокращении Кабмина: раздутый институт, но пусть сейчас не боятся

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что состав Кабинета министров велик, однако пока сокращения не планируется. Он отметил, что цифровизация облегчает руководящие процессы государственными институциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга украинского президента с представителями балтийских СМИ.

"Мы уменьшаем максимально бюрократию, но ее еще очень много. И здесь цифровизация очень помогает", - сказал Зеленский сегодня, 11 января, в столице Латвии Риге в общении с журналистами.

По словам главы государства, есть понимание, что "институции раздуты, что Кабмин велик... Но пусть сейчас не боятся в Кабмине, пусть успокоятся".

"Я имею в виду в целом управлять такой большой "махиной" очень сложно. А сегодня с помощью диджитал перемен можно делать проще", - отметил Зеленский.

Также он рассказал, что сейчас многие совещания проходят онлайн, и это - ежедневно.

"Война научила многим вещам", - добавил президент.

Вопрос о сокращении правительства

Напомним, 19 декабря 2023 года на пресс-конференции в Киеве президент Владимир Зеленский высказался о желании сократить состав правительства и отметил дефицит средств для финансирования его содержания. Также глава государства рассказал, что не может позволить себе избавиться от кого-либо из своей команды.

"Я не могу их менять, мы станем слабее. Будет меньше ПВО, меньше помощи. Не могу позволить себе этого... Полностью всех распустить я не могу - кто должен работать", - подчеркнул он тогда.

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