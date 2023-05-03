ua ru
Ср, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский: скоро у нас будут наступательные действия, а после них - самолеты

Новина українською →
Хельсинки, Среда 03 мая 2023 14:36
Зеленский: скоро у нас будут наступательные действия, а после них - самолеты Фото: президент Владимир Зеленский (Виталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мария Кучерявец

Украина в скором времени начнет наступательные действия. После этого, есть уверенность, что союзники предоставят нам боевые самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Президент объяснил свое мнение. По его словам, так идет война, что Украина постоянно должна доказывать свои намерения на поле боя.

"Сначала мы идем вперед, показываем, что через три дня нас нельзя захватить, а потом нам дают какое-то оружие. Поэтому почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты...", - заявил Зеленский.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию по приглашению финского коллеги Саули Нииностьо. Где среди тем обсуждений будет и военная поддержка Украины.

Все подробности визита Зеленского в Финляндию - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Авиация Украины Финляндия
NEWS
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных