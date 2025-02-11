Зеленський скликає завтра РНБО: обговорять санкції та ціни на ліки

"На завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань. Будемо робити дешевшими ліки в українських аптеках - це важливо. І продовжимо захищати нашу державу санкціями", - повідомив Зеленський.

Раніше Зеленський розповідав, що провів нараду щодо цін на ліки за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єра, міністра економіки України Юлії Свириденко та міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Що передувало

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі аптечні мережі здійснюють абсолютно неприпустимі маніпуляції з цінами на ліки. За його словами, відповідальність за таку проблему лежить на міністрі охорони здоров'я Вікторі Ляшку.

Тоді Зеленський заявив, що якщо глава МОЗ і АМКУ не розроблять рішення для зниження цін на ліки, будуть кадрові рішення.

Варто зауважити, що у 2024 році ціни на ліки в середньому зросли на 10,81%. Найчастіше українці купували знеболювальні препарати, ліки проти грипу та застуди, а також помітно зріс попит на антидепресанти та вітаміни.