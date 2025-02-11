Зеленський скликає завтра РНБО: обговорять санкції та ціни на ліки

Президент Володимир Зеленський у середу, 12 лютого, призначив засідання Ради національної безпеки і оборони. Обговорять ціни на ліки та нові санкції.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.
"На завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань. Будемо робити дешевшими ліки в українських аптеках - це важливо. І продовжимо захищати нашу державу санкціями", - повідомив Зеленський.
Раніше Зеленський розповідав, що провів нараду щодо цін на ліки за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єра, міністра економіки України Юлії Свириденко та міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі аптечні мережі здійснюють абсолютно неприпустимі маніпуляції з цінами на ліки. За його словами, відповідальність за таку проблему лежить на міністрі охорони здоров'я Вікторі Ляшку.
Тоді Зеленський заявив, що якщо глава МОЗ і АМКУ не розроблять рішення для зниження цін на ліки, будуть кадрові рішення.
Варто зауважити, що у 2024 році ціни на ліки в середньому зросли на 10,81%. Найчастіше українці купували знеболювальні препарати, ліки проти грипу та застуди, а також помітно зріс попит на антидепресанти та вітаміни.
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