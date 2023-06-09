Зеленський про "скіфське золото": повернеться в Крим разом з українським прапором

"Є сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції "скіфського золота". Української колекції. Колекції, яка зберігалась у нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини: її не можна віддавати окупанту, грабіжнику", - наголосив президент.

Він наголосив, що колекція звичайно повернеться до Криму, однак тільки тоді, "коли в Криму буде український прапор".

"Власне, таку логіку підтвердила й вища судова інстанція Нідерландів. І це – черговий доказ того, що нідерландські, люди, нідерландське суспільство й держава справді вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей цивілізованості", - зауважив Зеленський.

Президент також подякував за це всім, хто боровся за дане рішення.

"Я дякую за це всім, хто боровся за таке рішення, нашій команді міністерства юстиції, що працювала заради цього результату. Справедливість - крок за кроком - захистимо", - підкреслив глава держави.

Що стало з "скіфським золотом"

На початку 2014 року колекція "скіфського золота" з одного музею Києва та 4-х музеїв Криму вирушила до Амстердаму. Виставка під назвою "Крим - золотий острів у Чорному морі" мала проходити з лютого по серпень у столичному археологічному музеї Алларда Пірсона.

Однак саме в цей час в Україні вже відбувалася Революція Гідності, а в березні Росія анексувала Кримський півострів. Доля цінностей опинилася під питанням. Після окупації кримські музеї почали вимагати повернення колекції.

Розгляд справи щодо "скіфського золота" продовжувався в Нідерландах із 2016 року. Вже тоді суд ухвалив повернути колекцію коштовностей до України. Проте музеї окупованого Криму почали оскаржувати це рішення.

Проте сьогодні, 9 червня, Верховний суд Нідерландів підтримав рішення про передачу "скіфського золота" Україні. Росія таки не змогла оскаржити право на цінності з кримських музеїв.

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