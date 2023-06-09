Зеленский о "скифском золоте": вернется в Крым вместе с украинским флагом

"Есть сегодня очень важное решение Верховного суда Нидерландов по коллекции "скифского золота". Украинской коллекции. Коллекции, которая хранилась в нашем Крыму, но которая пока не может быть возвращена в Крым по очевидной причине: ее нельзя отдавать оккупанту, грабителю", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что коллекция конечно вернется в Крым, однако только тогда, "когда в Крыму будет украинский флаг".

"Собственно, такую логику подтвердила и высшая судебная инстанция Нидерландов. И это - очередное доказательство того, что нидерландские люди, нидерландское общество и государство действительно умеют быть лидерами в защите верховенства права и ценностей цивилизованности", - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил за это всех, кто боролся за данное решение.

"Я благодарю за это всех, кто боролся за такое решение, нашу команду министерства юстиции, которая работала ради этого результата. Справедливость - шаг за шагом - защитим", - подчеркнул глава государства.

Что стало с "скифским золотом"

В начале 2014 года коллекция "скифского золота" из одного музея Киева и 4-х музеев Крыма отправилась в Амстердам. Выставка под названием "Крым - золотой остров в Черном море" должна была проходить с февраля по август в столичном археологическом музее Алларда Пирсона.

Однако именно в это время в Украине уже происходила Революция Достоинства, а в марте Россия аннексировала Крымский полуостров. Судьба ценностей оказалась под вопросом. После оккупации крымские музеи начали требовать возвращения коллекции.

Рассмотрение дела по "скифскому золоту" продолжалось в Нидерландах с 2016 года. Уже тогда суд постановил вернуть коллекцию драгоценностей в Украину. Однако музеи оккупированного Крыма начали оспаривать это решение.

Однако сегодня, 9 июня, Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.

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