Зеленський сказав, коли військові закінчать навчання у Франції

Нагадаємо, що на початку жовтня стало відомо, що французькі інструктори проводять підготовку української бригади Анни Київської. Під час тренувань використовують танки та іншу техніку.

Зауважимо, що французький президент Еммануель Макрон ще на початку літа розповів про те, що Франція планує підготувати бригаду українських військових. За його словами, тренування хотіли проводити для 4500 українських солдатів.

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