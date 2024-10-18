UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Зеленський сказав, коли військові закінчать навчання у Франції

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові вже завершують навчання у Франції. В листопаді цього року вони мають повернутись до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського в ефірі телемарафону.

Зеленський зауважив, що нещодавно мав позитивну зустріч з представниками Франції.

"Частиною плану є посилення наших бригад за рахунок резервів... До кінця листопада бригада буде в Україні. Франція випереджає інші країни у посиленні та укомплектуванні бригад", - наголоси він.

 

Нагадаємо, що на початку жовтня стало відомо, що французькі інструктори проводять підготовку української бригади Анни Київської. Під час тренувань використовують танки та іншу техніку.

Зауважимо, що французький президент Еммануель Макрон ще на початку літа розповів про те, що Франція планує підготувати бригаду українських військових. За його словами, тренування хотіли проводити для 4500 українських солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийФранціяВійна Росії проти України