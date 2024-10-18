Зеленский сказал, когда военные закончат обучение во Франции

Напомним, что в начале октября стало известно, что французские инструкторы проводят подготовку украинской бригады Анны Киевской. Во время тренировок используются танки и другая техника.

Отметим, что французский президент Эммануэль Макрон еще в начале лета рассказал о том, что Франция планирует подготовить бригаду украинских военных. По его словам, тренировку хотели проводить для 4500 украинских солдат.

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