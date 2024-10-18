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Зеленський сказав, коли військові закінчать навчання у Франції

Україна, П'ятниця 18 жовтня 2024 17:15
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Зеленський сказав, коли військові закінчать навчання у Франції Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові вже завершують навчання у Франції. В листопаді цього року вони мають повернутись до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського в ефірі телемарафону.

Зеленський зауважив, що нещодавно мав позитивну зустріч з представниками Франції.

"Частиною плану є посилення наших бригад за рахунок резервів... До кінця листопада бригада буде в Україні. Франція випереджає інші країни у посиленні та укомплектуванні бригад", - наголоси він.

Нагадаємо, що на початку жовтня стало відомо, що французькі інструктори проводять підготовку української бригади Анни Київської. Під час тренувань використовують танки та іншу техніку.

Зауважимо, що французький президент Еммануель Макрон ще на початку літа розповів про те, що Франція планує підготувати бригаду українських військових. За його словами, тренування хотіли проводити для 4500 українських солдатів.

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Володимир Зеленський Франція Війна Росії проти України
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