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Зеленский сказал, когда военные закончат обучение во Франции

Украина, Пятница 18 октября 2024 17:15
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Зеленский сказал, когда военные закончат обучение во Франции Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные уже завершают обучение во Франции. В ноябре этого года они должны вернуться в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского в эфире телемарафона.

Зеленский отметил, что недавно имел положительную встречу с представителями Франции.

"Частью плана является усиление наших бригад за счет резервов... До конца ноября бригада будет в Украине. Франция опережает другие страны в усилении и укомплектовании бригад", - подчеркнул он.

Напомним, что в начале октября стало известно, что французские инструкторы проводят подготовку украинской бригады Анны Киевской. Во время тренировок используются танки и другая техника.

Отметим, что французский президент Эммануэль Макрон еще в начале лета рассказал о том, что Франция планирует подготовить бригаду украинских военных. По его словам, тренировку хотели проводить для 4500 украинских солдат.

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