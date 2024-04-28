Зеленський сказав, коли може початися шлях до миру в Україні

Україна продовжує готуватись до Саміту миру. Саме тоді світова більшість зможе примусити Росію до миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал українського президента Володимира Зеленського.
"Продовжуємо готувати на червень перший, інавгураційний Саміт миру, і наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став справді глобальним", - сказав президент.
Він наголосив, що усі континенти будуть представлені - різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток.
"Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов’язковими документами для кожної держави світу, зокрема й такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що Глобальний саміт миру - це майбутня міжнародна зустріч на рівні лідерів країн, яку готує Україна. Зустріч відбудеться у Швейцарії 15-16 червня цього року.
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Російську Федерацію також можуть запросити на саміт, втім, уже на другий.
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