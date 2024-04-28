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Зеленский сказал, когда может начаться путь к миру в Украине

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина продолжает готовиться к Саммиту мира. Именно тогда мировое большинство сможет принудить Россию к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского президента Владимира Зеленского.

"Продолжаем готовить на июнь первый, инаугурационный Саммит мира, и наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров работают, чтобы Саммит стал действительно глобальным", - сказал президент.

Он подчеркнул, что все континенты будут представлены - разные части мира, разные взгляды на глобальное развитие.

"Но все они объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и такого, как Россия, где царствует безумие. Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру", - подытожил Зеленский.

 

Саммит мира

Напомним, что Глобальный саммит мира - это предстоящая международная встреча на уровне лидеров стран, которую готовит Украина. Встреча состоится в Швейцарии 15-16 июня этого года.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Российскую Федерацию также могут пригласить на саммит, впрочем, уже на второй.

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