Зеленский сказал, когда может начаться путь к миру в Украине

Украина продолжает готовиться к Саммиту мира. Именно тогда мировое большинство сможет принудить Россию к миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского президента Владимира Зеленского.
"Продолжаем готовить на июнь первый, инаугурационный Саммит мира, и наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров работают, чтобы Саммит стал действительно глобальным", - сказал президент.
Он подчеркнул, что все континенты будут представлены - разные части мира, разные взгляды на глобальное развитие.
"Но все они объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и такого, как Россия, где царствует безумие. Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру", - подытожил Зеленский.
Напомним, что Глобальный саммит мира - это предстоящая международная встреча на уровне лидеров стран, которую готовит Украина. Встреча состоится в Швейцарии 15-16 июня этого года.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Российскую Федерацию также могут пригласить на саммит, впрочем, уже на второй.
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