У Зеленського сказали, коли буде рішення Кабміну щодо нових правил при тривогах

"Найбільш вірогідно, що завтра уряд зафіксує зміни, коли доопрацює сьогодні всі деталі", - наголосив Литвин.

Нові правила під час тривог

Нагадаємо, через постійні атаки російських реактивних дронів українська влада вирішила переглянути правила безпеки під час повітряних тривог.

Сьогодні, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський після наради з прем'єром України Сергієм Корецьким розповів, що в країні діятимуть два рівні повітряних тривог - "жовтий" та "червоний".

"Жовтий" оголошуватимуть під час загрози атаки дронів, а "червоний" - під час загрози ракетного удару, а також під час масованих атак.