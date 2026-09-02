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У Зеленського сказали, коли буде рішення Кабміну щодо нових правил при тривогах

18:55 02.09.2026 Ср
1 хв
В Україні хочуть запровадити два рівні тривоги
aimg Іван Носальський
Фото: Сергій Корецький, прем'єр України (facebook.com/sergii.koretskyi)

Кабмін вже завтра, 3 вересня, може затвердити нові правила реагування на повітряні тривоги.

Як передає РБК-Україна, про це у коментарі журналістам заявив радник президента України Дмитро Литвин.

"Найбільш вірогідно, що завтра уряд зафіксує зміни, коли доопрацює сьогодні всі деталі", - наголосив Литвин.

Нові правила під час тривог

Нагадаємо, через постійні атаки російських реактивних дронів українська влада вирішила переглянути правила безпеки під час повітряних тривог.

Сьогодні, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський після наради з прем'єром України Сергієм Корецьким розповів, що в країні діятимуть два рівні повітряних тривог - "жовтий" та "червоний".

"Жовтий" оголошуватимуть під час загрози атаки дронів, а "червоний" - під час загрози ракетного удару, а також під час масованих атак.

При цьому під час "жовтої" тривоги підприємства та бізнес не будуть зобов'язані призупиняти роботу.

За словами президента, у Києві скоротять комендантську годину і дозволять роботу всієї "зеленої" гілки метро під час тривог. Також у столиці збільшать кількість наземного транспорту.

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Війна в УкраїніПовітряна тривогаРакетний ударАтака дронів