У Зеленского сказали, когда будет решение Кабмина по новым правилам при тревогах

Кабмин уже завтра, 3 сентября, может утвердить новые правила реагирования на воздушные тревоги.
Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии журналистам заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин.
"Наиболее вероятно, что завтра правительство зафиксирует изменения, когда доработает сегодня все детали", - отметил Литвин.
Напомним, из-за постоянных атак российских реактивных дронов украинские власти решили пересмотреть правила безопасности во время воздушных тревог.
Сегодня, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский после совещания с премьером Украины Сергеем Корецким рассказал, что в стране будут действовать два уровня воздушных тревог - "желтый" и "красный".
"Желтый" будут объявлять во время угрозы атаки дронов, а "красный" - во время угрозы ракетного удара, а также во время массированных атак.
При этом во время "желтой" тревоги предприятия и бизнес не будут обязаны приостанавливать работу.
По словам президента, в Киеве сократят комендантский час и разрешат работу всей "зеленой" ветки метро во время тревог. Также в столице увеличат количество наземного транспорта.