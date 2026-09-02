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У Зеленского сказали, когда будет решение Кабмина по новым правилам при тревогах

18:55 02.09.2026 Ср
1 мин
В Украине хотят ввести два уровня тревог
aimg Иван Носальский
Фото: Сергей Корецкий, премьер Украины (facebook.com/sergii.koretskyi)

Кабмин уже завтра, 3 сентября, может утвердить новые правила реагирования на воздушные тревоги.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии журналистам заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

"Наиболее вероятно, что завтра правительство зафиксирует изменения, когда доработает сегодня все детали", - отметил Литвин.

Новые правила во время тревог

Напомним, из-за постоянных атак российских реактивных дронов украинские власти решили пересмотреть правила безопасности во время воздушных тревог.

Сегодня, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский после совещания с премьером Украины Сергеем Корецким рассказал, что в стране будут действовать два уровня воздушных тревог - "желтый" и "красный".

"Желтый" будут объявлять во время угрозы атаки дронов, а "красный" - во время угрозы ракетного удара, а также во время массированных атак.

При этом во время "желтой" тревоги предприятия и бизнес не будут обязаны приостанавливать работу.

По словам президента, в Киеве сократят комендантский час и разрешат работу всей "зеленой" ветки метро во время тревог. Также в столице увеличат количество наземного транспорта.

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