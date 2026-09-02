У Зеленского сказали, когда будет решение Кабмина по новым правилам при тревогах

"Наиболее вероятно, что завтра правительство зафиксирует изменения, когда доработает сегодня все детали", - отметил Литвин.

Новые правила во время тревог

Напомним, из-за постоянных атак российских реактивных дронов украинские власти решили пересмотреть правила безопасности во время воздушных тревог.

Сегодня, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский после совещания с премьером Украины Сергеем Корецким рассказал, что в стране будут действовать два уровня воздушных тревог - "желтый" и "красный".

"Желтый" будут объявлять во время угрозы атаки дронов, а "красный" - во время угрозы ракетного удара, а также во время массированных атак.