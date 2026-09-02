У Зеленського сказали, коли буде рішення Кабміну щодо нових правил при тривогах
Кабмін вже завтра, 3 вересня, може затвердити нові правила реагування на повітряні тривоги.
Як передає РБК-Україна, про це у коментарі журналістам заявив радник президента України Дмитро Литвин.
"Найбільш вірогідно, що завтра уряд зафіксує зміни, коли доопрацює сьогодні всі деталі", - наголосив Литвин.
Нові правила під час тривог
Нагадаємо, через постійні атаки російських реактивних дронів українська влада вирішила переглянути правила безпеки під час повітряних тривог.
Сьогодні, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський після наради з прем'єром України Сергієм Корецьким розповів, що в країні діятимуть два рівні повітряних тривог - "жовтий" та "червоний".
"Жовтий" оголошуватимуть під час загрози атаки дронів, а "червоний" - під час загрози ракетного удару, а також під час масованих атак.
При цьому під час "жовтої" тривоги підприємства та бізнес не будуть зобов'язані призупиняти роботу.
За словами президента, у Києві скоротять комендантську годину і дозволять роботу всієї "зеленої" гілки метро під час тривог. Також у столиці збільшать кількість наземного транспорту.