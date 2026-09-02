ua en ru
Ср, 02 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

У Зеленського сказали, коли буде рішення Кабміну щодо нових правил при тривогах

18:55 02.09.2026 Ср
1 хв
В Україні хочуть запровадити два рівні тривоги
aimg Іван Носальський
У Зеленського сказали, коли буде рішення Кабміну щодо нових правил при тривогах Фото: Сергій Корецький, прем'єр України (facebook.com/sergii.koretskyi)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Кабмін вже завтра, 3 вересня, може затвердити нові правила реагування на повітряні тривоги.

Як передає РБК-Україна, про це у коментарі журналістам заявив радник президента України Дмитро Литвин.

"Найбільш вірогідно, що завтра уряд зафіксує зміни, коли доопрацює сьогодні всі деталі", - наголосив Литвин.

Нові правила під час тривог

Нагадаємо, через постійні атаки російських реактивних дронів українська влада вирішила переглянути правила безпеки під час повітряних тривог.

Сьогодні, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський після наради з прем'єром України Сергієм Корецьким розповів, що в країні діятимуть два рівні повітряних тривог - "жовтий" та "червоний".

"Жовтий" оголошуватимуть під час загрози атаки дронів, а "червоний" - під час загрози ракетного удару, а також під час масованих атак.

При цьому під час "жовтої" тривоги підприємства та бізнес не будуть зобов'язані призупиняти роботу.

За словами президента, у Києві скоротять комендантську годину і дозволять роботу всієї "зеленої" гілки метро під час тривог. Також у столиці збільшать кількість наземного транспорту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Повітряна тривога Ракетний удар Атака дронів
Новини
Хліб, яйця та олія додали в ціні: що подорожчало в супермаркетах 2 вересня
Хліб, яйця та олія додали в ціні: що подорожчало в супермаркетах 2 вересня
Аналітика
Удари по заводах та нові тарифи: що буде з цінами на квартири восени
Марія Волощукредактор РБК-Україна Удари по заводах та нові тарифи: що буде з цінами на квартири восени