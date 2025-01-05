Зеленський сказав, на яких умовах Україна буде згодна на припинення вогню

Він зазначив, що якщо обраний президент США Дональд Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, це дасть можливість російському диктатору Володимиру Путіну закінчити окупацію України.

"Він боїться сьогодні Трампа, і як тільки Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть Путіну можливість, бо в голові Путіна - посварити мене з Трампом та закінчити окупацію України. Тому я вам і сказав - не чекайте на бажання Путіна, змушуйте його зупинити війну", - пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що гарантією безпеки для України у якості швидкого кроку може бути НАТО. І про це він може поговорити з Дональдом Трампом.

"Так, ми можемо поговорити про це з Трампом. На мою думку, можна говорити про гарантії безпеки, але як швидкий крок. Швидкий крок - це НАТО. Так, я розумію почуття Трампа. Так, НАТО означає сильні гарантії безпеки для всіх людей. Частина гарантій безпеки", - сказав глава держави.

Іншою складовою за словами Зеленського має бути зброя до припинення вогню. Вона повинна залишитись, щоб не повторилася історія, як була за часів президентства у США Джо Байдена. При цьому президент наголосив, що у разі припинення вогню, зброя не буде застосовуватися.

"Друга частина - це зброя. Ми не будемо її використовувати, якщо буде припинення вогню, але вона має залишитись. Не так, як це було раніше. Я не хочу, щоб ситуація повторилась, як це було з Байденом. Санкції зараз, зброя зараз - і тоді побачимо, чи почнуть вони. Звичайно, ми будемо раді, якщо ви дасте ще більше і будете з нами пліч о пліч", - резюмував Зеленський.