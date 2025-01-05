Зеленский сказал, на каких условиях Украина будет согласна на прекращение огня

Он отметил, что если избранный президент США Дональд Трамп пойдет на прекращение огня без серьезных гарантий безопасности для Украины, это даст возможность российскому диктатору Владимиру Путину закончить оккупацию Украины.

"Он боится сегодня Трампа, и как только Трамп пойдет на прекращение огня без серьезных гарантий безопасности для Украины, он даст Путину возможность, потому что в голове Путина - поссорить меня с Трампом и закончить оккупацию Украины. Поэтому я вам и сказал - не ждите желания Путина, заставляйте его остановить войну", - пояснил Зеленский.

Президент отметил, что гарантией безопасности для Украины в качестве быстрого шага может быть НАТО. И об этом он может поговорить с Дональдом Трампом.

"Да, мы можем поговорить об этом с Трампом. По моему мнению, можно говорить о гарантиях безопасности, но как быстрый шаг. Быстрый шаг - это НАТО. Да, я понимаю чувства Трампа. Да, НАТО означает сильные гарантии безопасности для всех людей. Часть гарантий безопасности", - сказал глава государства.

Другой составляющей по словам Зеленского должно быть оружие до прекращения огня. Оно должно остаться, чтобы не повторилась история, как была во времена президентства в США Джо Байдена. При этом президент подчеркнул, что в случае прекращения огня, оружие не будет применяться.

"Вторая часть - это оружие. Мы не будем его использовать, если будет прекращение огня, но оно должно остаться. Не так, как это было раньше. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как это было с Байденом. Санкции сейчас, оружие сейчас - и тогда увидим, начнут ли они. Конечно, мы будем рады, если вы дадите еще больше и будете с нами бок о бок", - резюмировал Зеленский.