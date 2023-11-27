Зеленський "скасував" воєнний стан у 10 областях. В Україні викрили черговий фейк

Про що йдеться на відео

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляють, що президент України "скасував" воєнний стан і мобілізацію в 10 областях, щоб піднімати економіку.

Таке відео, яке нібито є фрагментом сюжету телеканалу ICTV, поширюють у TikTok.

Відеоролик є фейком

Відео опублікував акаунт із логотипом телеканалу ICTV на аватарці, щоб мати правдоподібніший вигляд, але насправді це - не сторінка каналу, а саме відео є підробкою.

Для створення фейку шахраї використали відеозвернення Зеленського від 23 листопада, у якому він говорить про нові санкційні рішення. І жодного слова - про скасування воєнного стану, цю "заяву" зловмисники наклали поверх оригінального відео.

"Також наприкінці ролика показують ведучого ICTV, який закликає перейти за посиланням, щоб дізнатися, в яких саме областях скасовують воєнний стан. Цей текст також озвучили поверх відео, а саме посилання є рекламою сумнівного Telegram-каналу", - додали в Центрі.

Фейки проти України

Нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".

Також в Україні "гуляє" інформація про нібито "мобілізацію сотень вагітних" до лав ЗСУ. Насправді це не більше ніж фейк та російський наратив.

Про те як відрізнити брехню, можна прочитати за посиланням.