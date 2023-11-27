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Зеленский "отменил" военное положение в 10 областях. В Украине разоблачили очередной фейк

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В социальных сетях распространяется видео с заявлением президента Владимира Зеленского о якобы отмене военного положения в части Украины. Этот видеофайл является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

О чем идет речь на видео

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщают, что президент Украины "отменил" военное положение и мобилизацию в 10 областях, чтобы поднимать экономику. 

Такое видео, которое якобы является фрагментом сюжета телеканала ICTV, распространяют в TikTok.

Видеоролик является фейком

Видео опубликовал аккаунт с логотипом телеканала ICTV на аватарке, чтобы выглядеть правдоподобнее, но на самом деле это - не страница канала, а само видео является подделкой.

Для создания фейка мошенники использовали видеообращение Зеленского от 23 ноября, в котором он говорит о новых санкционных решениях. И ни слова - об отмене военного положения, это "заявление" злоумышленники наложили поверх оригинального видео.

"Также в конце ролика показывают ведущего ICTV, который призывает перейти по ссылке, чтобы узнать, в каких именно областях отменяют военное положение. Этот текст также озвучили поверх видео, а сама ссылка является рекламой сомнительного Telegram-канала", - добавили в Центре.

Фейки против Украины

Недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

Также в Украине "гуляет" информация о якобы "мобилизации сотен беременных" в ряды ВСУ. На самом деле это не более чем фейк и российский нарратив.

О том как отличить ложь, можно прочесть по ссылке.

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