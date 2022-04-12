Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва
Весенний призыв на срочную службу в армию в Украине в апреле-июне 2022 года проводиться не будет в связи с продолжающейся войной, развязанной РФ против нашей страны. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы Украинского государства.
Такие изменения были внесены из-за полномасштабного вторжения России, в соответствии с указами президента от 24 февраля "О введении военного положения в Украине", и "О продлении срока действия военного положения в Украине" от 14 марта, а также закона "О воинской обязанности и военной службе".
Так, во время проведения в Украине общей мобилизации, комплектования вакантных должностей в ВСУ и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.
Указ от 11 апреля вступает в силу дня опубликования.
Ранее мы писали, кого в Украине будут призывать во время третьей волны мобилизации и как будут проводить обучение.
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