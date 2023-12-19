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Зеленський про скандали з депутатами: не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може розпустити Верховну раду на тлі скандалів з нардепами. У такому разі доведеться проводити вибори, що неможливо за умов війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави української держави.

Зеленського запитали, що він може і має зробити, коли окремі депутати та чиновники використовують владу у своїх інтересах, а не на користь суспільства.

"Усі державні діячі мають бути моральним прикладом. Такого немає, тут я з вами погоджуюсь. Що я можу зробити як президент? Я не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, а вибори під час війни не можна проводити", - відповів президент.

За його словами, для вирішення такої проблеми шляхом проведення виборів слід змінювати законодавство.

"Це все, що можна зробити з депутатами", - додав Зеленський.

Скандали з нардепами

Нагадаємо, в Україні неодноразово виникали скандальні історії із народними депутатами.

Приміром, ще у січні цього року нардеп Микола Тищенко поїхав до Таїланду, щоб нібито зустрітися з представниками української громади. Це викликало скандал.

Також нещодавно правоохоронці повідомили про підозру нардепа Андрія Одарченка, який намагався підкупити голову Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України.

 

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