Зеленский о скандалах с депутатами: не могу их распустить, потому что тогда будут выборы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может распустить Верховную раду на фоне скандалов с нардепами. В таком случае придется проводить выборы, что невозможно в условиях войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы украинского государства.
Зеленского спросили, что он может и должен сделать, когда отдельные депутаты и чиновники используют власть в своих интересах, а не в интересах общества.
"Все государственные деятели должны быть нравственным примером. Такого нет, здесь я с вами соглашаюсь. Что я могу сделать как президент? Я не могу их распустить, потому что тогда будут выборы, а выборы во время войны нельзя проводить", - ответил президент.
По его словам, для решения такой проблемы путем проведения выборов нужно менять законодательство.
"Это все, что можно сделать с депутатами", - добавил Зеленский.
Напомним, в Украине неоднократно возникали скандальные истории с народными депутатами.
К примеру, еще в январе этого года нардеп Николай Тищенко уехал в Таиланд, чтобы якобы встретиться с представителями украинской общины. Это вызвало скандал.
Также недавно правоохранители сообщили о подозрении нардепу Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.
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