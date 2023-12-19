Зеленский о скандалах с депутатами: не могу их распустить, потому что тогда будут выборы

Зеленского спросили, что он может и должен сделать, когда отдельные депутаты и чиновники используют власть в своих интересах, а не в интересах общества.

"Все государственные деятели должны быть нравственным примером. Такого нет, здесь я с вами соглашаюсь. Что я могу сделать как президент? Я не могу их распустить, потому что тогда будут выборы, а выборы во время войны нельзя проводить", - ответил президент.

По его словам, для решения такой проблемы путем проведения выборов нужно менять законодательство.

"Это все, что можно сделать с депутатами", - добавил Зеленский.

Скандалы с нардепами

Напомним, в Украине неоднократно возникали скандальные истории с народными депутатами.

К примеру, еще в январе этого года нардеп Николай Тищенко уехал в Таиланд, чтобы якобы встретиться с представителями украинской общины. Это вызвало скандал.

Также недавно правоохранители сообщили о подозрении нардепу Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.