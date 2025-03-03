Зеленський про скандал з Трампом і Венсом: розумію причину, але не хочу обговорювати

"Я не хочу обговорювати, що відбулося. Я не думаю, що в такому форматі слід продовжувати будувати міцні відносини. Я впевнений, що ця ситуація пройде, попереду більш важливі речі, і якщо ми всі будемо далі конструктивними, то, я думаю, на нас чекає позитивний результат", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що сам розуміє природу цього інциденту, але подробиць не навів.

Зеленський додав, що хоче від союзників, зокрема американських, конструктивного діалогу і щоб ті пам'ятали, хто є агресором.