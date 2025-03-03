Зеленский о скандале с Трампом и Вэнсом: понимаю причину, но не хочу обсуждать

"Я не хочу обсуждать, что произошло. Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить прочные отношения. Я уверен, что эта ситуация пройдет, впереди более важные вещи, и если мы все будем дальше конструктивными, то, я думаю, нас ждет положительный результат", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сам понимает природу этого инцидента, но подробностей не привел.

Зеленский добавил, что хочет от союзников, в частности американских, конструктивного диалога и чтобы те помнили, кто является агрессором.