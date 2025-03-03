RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский о скандале с Трампом и Вэнсом: понимаю причину, но не хочу обсуждать

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В то же время он не хотел бы это обсуждать, поскольку уверен, что "эта ситуация пройдет".

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время общения с украинской и британской прессой по итогам саммита в Лондоне.

"Я не хочу обсуждать, что произошло. Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить прочные отношения. Я уверен, что эта ситуация пройдет, впереди более важные вещи, и если мы все будем дальше конструктивными, то, я думаю, нас ждет положительный результат", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сам понимает природу этого инцидента, но подробностей не привел.

Зеленский добавил, что хочет от союзников, в частности американских, конструктивного диалога и чтобы те помнили, кто является агрессором.

 

Ссора Зеленского и Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля посетил Белый дом в Вашингтоне. Там он встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Однако во время общения между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнул спор из-за войны и якобы "неблагодарности" Украины.

Впоследствии Зеленский досрочно уехал из Белого дома, а соглашение о редкоземельных металлах не было подписано. Трамп обвинил украинского президента в том, что он якобы не готов к миру.

После этого западные СМИ сообщали, что у Трампа якобы рассматривают возможность приостановить помощь Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиБелый домДональд ТрампВойна в УкраинеДжей Ди Вэнс