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Зеленський про ситуацію в Україні: складна, але повністю контрольована

Понеділок 26 лютого 2024 16:03
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Зеленський про ситуацію в Україні: складна, але повністю контрольована Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Ситуація в Україні, як в питанні економіки, так і на фронті є складною, але контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

За словами президента, про те, що відбувається в Україні та хто і як з партнерів підтримує країну можна говорити довго. Зеленський заявив, що одним словом важко описати ті процеси, які відбуваються як на фронті, так і на кордоні чи сусідніх країнах.

"Одним словом описати складно. Використовуючи мову наших військових, коли я запитую: "Що там у нас сьогодні на полі бою?", використовуючи їх слова відповім на ваше запитання: ситуація складна, але повністю контрольована", - сказав він.

Варто зауважити, що раніше Зеленський говорив про те, що третій рік повномасштабної війни в Україні - переломний. Саме від нього буде залежати формат закінчення війни.

Нагадаємо, 25 лютого відбувся форум "Україна. Рік 2024" за участю президента України Володимира Зеленського.

Минула пресконференція глави держави відбулося минулого року, а саме 19 грудня. Тоді Зеленський провів велику пресконференцію, присвячену підсумкам 2023 року. Зустріч із журналістами тривала дві години.

РБК-Україна у своєму матеріалі наводило ключові заяви президента України.

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