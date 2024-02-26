Зеленский о ситуации в Украине: сложная, но полностью контролируемая

Ситуация в Украине, как в вопросе экономики, так и на фронте, является сложной, но контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

По словам президента, о том, что происходит в Украине и кто и как из партнеров поддерживает страну можно говорить долго. Зеленский заявил, что одним словом трудно описать те процессы, которые происходят как на фронте, так и на границе или соседних странах.

"Одним словом описать сложно. Используя язык наших военных, когда я спрашиваю: "Что там у нас сегодня на поле боя?", используя их слова отвечу на ваш вопрос: ситуация сложная, но полностью контролируемая", - сказал он.

Следует заметить, что ранее Зеленский говорил о том, что третий год полномасштабной войны в Украине – переломный. Именно от него будет зависеть формат окончания войны.

Напомним, 25 февраля состоялся форум "Украина. Год 2024" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Прошедшая пресс-конференция главы государства состоялась в прошлом году, а именно 19 декабря. Тогда Зеленский провел большую пресс-конференцию, посвященную итогам 2023 года. Встреча с журналистами длилась два часа.

РБК-Украина в своем материале приводила ключевые заявления президента Украины.

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