Від цього року буде залежати формат закінчення війни, - Зеленський
Третій рік повномасштабної війни в Україні - переломний. Саме від нього буде залежати формат закінчення війни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.
"Перший рік - це просто виживання, було виживання. Ви знаєте, є речі, про які ніколи не згадується, але я вам скажу: ізольовані міста України з сотнями тисяч населення без їжі та води, це був жах. Це був страшний рік виживання. Вижили", - сказав президент.
Другий рік, за словами Зеленського, це рік стійкості.
"Після першого року та зими. Напевно, стійкість. У всіх напрямках проявили. Захід об'єднався, збільшили виробництво техніки, і зростання ВВП", - пояснив глава держави.
Щодо третього року повномасштабної війни, то тут президент зауважив, що він стане переломним.
"Третій рік - він переломний. Як я і сказав, рік виборів, розфокусування, викликів ззовні та зсередини. Це такий переломний рік. Тому в переломний рік нам потрібна і мужність і стійкість, щоб вижити", - підкреслив Зеленський.
Він додав, що від цього року буде залежати формат закінчення війни.
"Я так вважаю, може помиляюсь", - підсумував президент.
Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2024" за участю президента України Володимира Зеленського.
Минула пресконференція глави держави відбулося минулого року, а саме 19 грудня. Тоді Зеленський провів велику пресконференцію, присвячену підсумкам 2023 року. Зустріч із журналістами тривала дві години.
РБК-Україна у своєму матеріалі наводило ключові заяви президента України.
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