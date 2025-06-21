Зеленський про наступ росіян на Суми: просунулися на 200 метрів, ми відштовхнули на 400

За словами глави держави, 23% усіх авіаударів по фронту припадають саме на Сумський напрямок.

Росіяни активно застосовують керовані авіабомби та північнокорейські ракети, зокрема у великій кількості.

При цьому протягом останнього тижня ЗСУ стримали ворога - росіяни просунулися лише на 200 метрів, після чого були відкинуті назад на 200-400 метрів.

"Ми не бачимо змін з нашої минулої з вами зустрічі (тиждень тому). Це, до речі, велика проблема для “рускіх”. Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті", - заявив Зеленський.

За словами президента, Росії вкрай необхідні хоча б символічні досягнення на фронті, які можна буде демонструвати як "перемоги".

На думку Зеленського, ворог прагне уникнути нової хвилі санкцій з боку президента США Дональда Трампа, тому намагається створити враження, що ситуація розвивається на їхню користь.