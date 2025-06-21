Зеленський про наступ росіян на Суми: просунулися на 200 метрів, ми відштовхнули на 400

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська намагаються показати “успіх” на Сумському та Харківському напрямках, однак ситуація залишається стабільною, попри інтенсивні обстріли.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.
За словами глави держави, 23% усіх авіаударів по фронту припадають саме на Сумський напрямок.
Росіяни активно застосовують керовані авіабомби та північнокорейські ракети, зокрема у великій кількості.
При цьому протягом останнього тижня ЗСУ стримали ворога - росіяни просунулися лише на 200 метрів, після чого були відкинуті назад на 200-400 метрів.
"Ми не бачимо змін з нашої минулої з вами зустрічі (тиждень тому). Це, до речі, велика проблема для “рускіх”. Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті", - заявив Зеленський.
За словами президента, Росії вкрай необхідні хоча б символічні досягнення на фронті, які можна буде демонструвати як "перемоги".
На думку Зеленського, ворог прагне уникнути нової хвилі санкцій з боку президента США Дональда Трампа, тому намагається створити враження, що ситуація розвивається на їхню користь.
Нагадаємо, вчора, 20 червня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він нібито не ставив своїм солдатам завдання окупувати Суми, але "не виключає" такого сценарію.
Зеленський вчора розповів, що він провів Ставку верховного головнокомандувача. Зокрема, була дуже детальна доповідь по фронту. Окрему увагу учасники Ставки приділили Сумській області та діям у прикордонній зоні.
За даними DeepState, російські війська розширили контроль у прикордонні Сумської області. 8 червня аналітики стверджували, що росіяни могли окупувати село Локня.
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