Зеленський про ситуацію на кордоні з Польщею: маємо захищати добросусідство та солідарність

"Провів нараду щодо ситуації на кордоні з Польщею. Доручив прем'єру терміново поговорити з польським колегою. Ми в Україні сприймаємо як порушення солідарності те, що відбувалось та продовжується щодо наших громадян та вантажів", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що українське зерно на асфальті - це не просто драматичні кадри, це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними.

"Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність. Ми маємо домовлятися, щоб наш спільний ворог у Москві не міг розгорнути конфлікти у нашому прикордонню, проти економіки, кордонів та суверенітету кожного з нас", - додав глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, ще навесні минулого року Польща в односторонньому порядку припинила імпорт українського зерна. Пізніше відповідні заходи запровадила Єврокомісія.

Обмеження ЄК діяли до вересня минулого року, відомство їх не продовжило. Варшава вирішила продовжувати призупинення імпорту на невизначений термін.

Незважаючи на такі дії Польщі, фермери в країні залишаються незадоволеними імпортом інших товарів з України. Нещодавно вони заблокували на кордоні з Україною три пункти пропуску.

Більш детально про блокаду розповів в інтерв'ю РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко.

Ми також писали, що польські фермери, які протестували біля пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, 11 лютого розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок, які йшли транзитом до Литви.

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