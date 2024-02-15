Зеленский о ситуации на границе с Польшей: должны защищать добрососедство и солидарность

"Провел совещание по ситуации на границе с Польшей. Поручил премьеру срочно поговорить с польским коллегой. Мы в Украине воспринимаем как нарушение солидарности то, что происходило и продолжается в отношении наших граждан и грузов", - заявил Зеленский.

Он отметил, что украинское зерно на асфальте - это не просто драматические кадры, это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными.

"Мы должны несмотря ни на что защищать добрососедство и солидарность. Мы должны договариваться, чтобы наш общий враг в Москве не мог развернуть конфликты в нашем приграничье, против экономики, границ и суверенитета каждого из нас", - добавил глава государства.

Что предшествовало

Напомним, еще весной прошлого года Польша в одностороннем порядке прекратила импорт украинского зерна. Позже соответствующие меры ввела Еврокомиссия.

Ограничения ЕК действовали до сентября прошлого года, ведомство их не продлило. Варшава решила продлевать приостановление импорта на неопределенный срок.

Несмотря на такие действия Польши, фермеры в стране остаются недовольными импортом других товаров из Украины. Недавно они заблокировали на границе с Украиной три пункта пропуска.

Более подробно о блокаде рассказал в интервью РБК-Украина представитель ГНСУ Андрей Демченко.

Мы также писали, что польские фермеры, протестовавшие возле пункта пропуска "Дорогуск" на границе с Украиной, 11 февраля рассыпали на дорогу зерно из трех украинских грузовиков, следовавших транзитом в Литву.

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