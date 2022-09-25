Зеленський про ситуацію на фронті: На кількох напрямках маємо позитивні результати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"На кількох напрямках ми маємо позитивні результати", - зазначив політик.

Зеленський наголосив: "Що б не відбувалося цього тижня у Росії, які б кроки не планувала держава-терорист - політичні або військові - завдання України не можуть змінитися".

"Ми воюємо за життя та свободу всіх українців", - додав президент.