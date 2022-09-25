Зеленський про ситуацію на фронті: На кількох напрямках маємо позитивні результати

Нині жорсткі бойові дії відбуваються у Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях. Загальна довжина лінії фронту складає понад 2 тисячі кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"На кількох напрямках ми маємо позитивні результати", - зазначив політик.
Зеленський наголосив: "Що б не відбувалося цього тижня у Росії, які б кроки не планувала держава-терорист - політичні або військові - завдання України не можуть змінитися".
"Ми воюємо за життя та свободу всіх українців", - додав президент.
Нагадаємо, Зеленський 25 вересня поінформував, що Україна отримала від Сполучених Штатів зенітно-ракетні комплекси NASAMS.
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