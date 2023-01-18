Зеленський про ситуацію на фронті: фіксуємо збільшення обстрілів та спроб наступу

Україна спостерігає збільшення кількості обстрілів та спроб проведення наступальних дій на фронті з боку росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Весь день сьогодні на зв'язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається важкою, епіцентр найжорстокіших і найпринциповіших боїв - на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій від окупантів", - розповів президент.
Він подякував усім українським захисникам, які продовжують тримати позиції. Зокрема, це бійці 68 окремої єгерської бригади та 36 окремої бригади морської піхоти - вони ефективно ліквідовують ворога на Донбасі та демонструють стійкість.
"Дякую також і підрозділам Головного управління розвідки Міноборони за дії, які зменшують шанси окупантів", - додав голова держави.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові сьогодні, 18 січня, збили гелікоптер Ка-52 та експериментальний безпілотник росіян.
Також ми писали, що, за даними Генштабу, ЗСУ знищили станцію радіоелектронної боротьби та пункт управління російських військ.
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