Зеленский о ситуации на фронте: фиксируем увеличение обстрелов и попыток наступления

"Весь день сегодня на связи с нашими военными. Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр самых жестоких и принципиальных боев - на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов", - рассказал президент.

Он поблагодарил всех украинских защитников, которые продолжают держать позиции. В частности, это бойцы 68 отдельной егерской бригады и 36 отдельной бригады морской пехоты - они эффективно ликвидируют врага на Донбассе и демонстрируют стойкость.

"Спасибо также и подразделениям Главного управления разведки Минобороны, за действия, которые уменьшают шансы оккупантов", - добавил глава государства.