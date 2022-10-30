Зеленский о ситуации с электричеством: дефицит сохраняется, ограничения продолжатся
В Украине все еще сохраняется дефицит генерации электричества, поэтому стабилизационные отключения будут продолжаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Президент напомнил, что сегодня, 30 октября, не было аварийных отключений электроэнергии. При этом специалистам удалось восстановить техническую возможность поставок электроэнергии после российских ударов.
"Но дефицит генерации все еще сохраняется, поэтому очень бережливое потребление электричества и стабилизационные отключения должны продолжаться", - отметил президент.
Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области 31 октября возможны веерные отключения света для стабилизации ситуации в энергосистеме Украины.
Также мы писали, что аварийные отключения света запланированы на 31 октября и в Черниговской области.
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