Зеленский о системах ПВО: есть определенные успехи, которые позволят уничтожать часть ракет

Договоренности Украины по поставкам систем ПВО помогут уничтожать ракеты оккупантов. Но этого все еще недостаточно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Представители нашего государства ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО. И мы имеем определенные договоренности на этот счет, есть определенные успехи, которые позволят уничтожать часть ракет", - заявил Зеленский.
При этом он подчеркнул, что Украина все еще нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, потому что необходима "совсем другая скорость и масштаб защиты".
Напомним, сегодня, 20 июля, первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США. В своей речи она призвала передать украинским военным системы ПВО.
Также мы писали, что противовоздушная оборона Украины получит от США две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.