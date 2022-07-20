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Зеленський про системи ППО: є певні успіхи, які дозволять знищувати частину ракет

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Домовленості України щодо поставок систем ППО допоможуть нищити ракети окупантів. Але цього все ще недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволять знищувати частину ракет", - заявив Зеленський.

При цьому він підкреслив, що Україна все ще потребує більшої кількості систем протиповітряної оборони, тому що необхідна "зовсім інша швидкість і масштаб захисту".

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, перша леді України Олена Зеленська виступила перед Конгресом США. У своїй промові вона закликала передати українським військовим системи ППО.

Також ми писали, що протиповітряна оборона України отримає від США дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

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