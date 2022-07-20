Зеленский о системах ПВО: есть определенные успехи, которые позволят уничтожать часть ракет

Договоренности Украины по поставкам систем ПВО помогут уничтожать ракеты оккупантов. Но этого все еще недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского .

"Представители нашего государства ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО. И мы имеем определенные договоренности на этот счет, есть определенные успехи, которые позволят уничтожать часть ракет", - заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Украина все еще нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, потому что необходима "совсем другая скорость и масштаб защиты".