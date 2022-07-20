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Зеленский о системах ПВО: есть определенные успехи, которые позволят уничтожать часть ракет

Новина українською →
Киев, Среда 20 июля 2022 22:13
Зеленский о системах ПВО: есть определенные успехи, которые позволят уничтожать часть ракет Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Договоренности Украины по поставкам систем ПВО помогут уничтожать ракеты оккупантов. Но этого все еще недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Представители нашего государства ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО. И мы имеем определенные договоренности на этот счет, есть определенные успехи, которые позволят уничтожать часть ракет", - заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Украина все еще нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, потому что необходима "совсем другая скорость и масштаб защиты".

Напомним, сегодня, 20 июля, первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США. В своей речи она призвала передать украинским военным системы ПВО.

Также мы писали, что противовоздушная оборона Украины получит от США две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

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Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины ПВО
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