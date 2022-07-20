Зеленський про системи ППО: є певні успіхи, які дозволять знищувати частину ракет

Домовленості України щодо поставок систем ППО допоможуть нищити ракети окупантів. Але цього все ще недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського .

"Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволять знищувати частину ракет", - заявив Зеленський.

При цьому він підкреслив, що Україна все ще потребує більшої кількості систем протиповітряної оборони, тому що необхідна "зовсім інша швидкість і масштаб захисту".