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Зеленський про Сі Цзіньпіна: готові говорити з лідерами, що вагаються

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Буча, П'ятниця 31 березня 2023 20:29
Зеленський про Сі Цзіньпіна: готові говорити з лідерами, що вагаються Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна готова вести діалог із лідерами країн, які ще не остаточно визначилися з позицією щодо війни. Це, зокрема, стосується й глави Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на Бучанському саміті.

"Що у нас з лідером Китаю? Мені здається, що це якраз один з лідерів, які вагаються. Але, мені здається, для нас важливо робити все, щоб задіяти в перемозі над війною максимум держав, як би далеко вони не були", - заявив Зеленський.

За його словами, якщо значна кількість держав стануть на бік України та допоможуть завершити війну, це буде перемога миру над війною. Це також буде прикладом для всіх країн, які думають про агресію.

"Тому ми відправляємо сигнали таким державам (що вагаються - ред.) і кажемо, що готові зустрічатися, говорити, і разом перемагати агресію РФ. Очікуємо на відповіді деяких держав", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський запросив Сі Цзіньпіна приїхати з візитом в Україну для переговорів.

Також ми писали, що у Китаї не виключили можливість зустрічі чи телефонної розмови між Зеленським та Сі Цзіньпіном.

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