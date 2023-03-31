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Зеленский о Си Цзиньпине: готовы говорить с колеблющимися лидерами

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Буча, Пятница 31 марта 2023 20:29
Зеленский о Си Цзиньпине: готовы говорить с колеблющимися лидерами Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина готова вести диалог с лидерами стран, которые еще не окончательно определились с позицией по войне. Это, в частности, касается и главы Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на Бучанском саммите.

"Что у нас с лидером Китая? Мне кажется, что это как раз один из колеблющихся лидеров. Но, мне кажется, для нас важно делать все, чтобы задействовать в победе над войной максимум государств, как бы далеко они ни были", - заявил Зеленский.

По его словам, если значительное количество государств станут на сторону Украины и помогут завершить войну, это будет победа мира над войной. Это также будет примером для всех стран, которые думают про агрессию.

"Поэтому мы отправляем сигналы таким государствам (колеблющимся - ред.) и говорим, что готовы встречаться, говорить, и вместе побеждать агрессию РФ. Ожидаем ответы некоторых государств", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину для переговоров.

Также мы писали, что в Китае не исключили возможность встречи или телефонного разговора между Зеленским и Си Цзиньпином.

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