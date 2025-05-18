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Зеленський схвильований перед розмовою Путіна з Трампом. WP дізнались причину

Україна, Неділя 18 травня 2025 21:48
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Зеленський схвильований перед розмовою Путіна з Трампом. WP дізнались причину Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Президент України Володимир Зеленський та його найближче оточення занепокоєні можливими домовленостями між російським диктатором Володимиром Путіним і американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, Зеленський і його головні помічники хочуть переконатися, що Путін і Трамп після завтрашньої телефонної розмови, не поставлять Україну перед доконаним фактом, який вона не зможе прийняти.

Про це повідомив американський дипломат, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні дипломатичні розмови.

Трамп планує подзвонити Зеленському та Путіну

Нагадаємо, що вчора, 17 травня, Трамп заявив про намір провести телефонні розмови з Путіним та Зеленським. Зробити це він планує вже завтра, 19 травня, сподіваючись, що саме ці контакти допоможуть досягти перемир’я в Україні.

У Кремлі вже підтвердили підготовку до розмови - відповідну заяву зробив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Тим часом у команді Зеленського озвучили свої очікування від діалогу Трампа з Путіним.

Зауважимо, що раніше експерт із питань геополітики Михайло Самусь зазначив, що тристоронні переговори між лідерами США, України та Росії могли б стати серйозною психологічною баталією. Водночас, на його думку, саме Зеленський мав би в ній перевагу.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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