ua ru
Вс, 22 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский: скорость завершения войны зависит от двух вещей

Новина українською →
Украина, Воскресенье 22 января 2023 21:17
Зеленский: скорость завершения войны зависит от двух вещей Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 января, во время встречи со студентами и преподавателями КНУ имени Тараса Шевченко президент Украины Владимир Зеленский объяснил, от чего зависит скорость украинской победы в войне, которая начала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

"Мы уже победили, потому что объединились, у нас большая нация, большой народ… Кроме того, важно провести еще и физическую деоккупацию наших территорий. Тогда это будет не только теоретической или философской победой – это будет реальностью", – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что победу Украина может одержать уже в 2023 году. Однако для этого украинцам нужно сохранять единство и крепость.

"Скорость (завершение войны - ред.) зависит от нескольких вещей: прочности внутри Украины и прочности извне - помощи партнеров. И нельзя допускать замедления процессов извне, что внутри, потому что это будет затягивать войну", - подчеркнул президент.

Также Зеленский отверг любые утверждения по поводу необязательности победы Украины или допустимости частичной победы нашего государства.

Напомним, в Офисе президента во время обращения к партнерам подчеркнули, что подождать или переждать не удастся, ведь Украина борется за выживание Европы.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "Рамштайн-8" укрепит устойчивость Украины, однако решение о поставке нашему государству современных танков должно быть принято.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Создаст эффект домино. В Конгрессе призвали США отправить Украине хотя бы один танк Abrams
Создаст эффект домино. В Конгрессе призвали США отправить Украине хотя бы один танк Abrams
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина