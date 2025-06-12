Україна готова збільшити виробництво дронів на 40%, але є перешкода, - Зеленський
У сучасних умовах потрібно випереджати Росію у виробництві дронів. Україна має потужності, але їй бракує грошей.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Global Security Forum.
Зеленський подякував Чехії за її ініціативу щодо постачання боєприпасів, яка чітко показала, що спільні зусилля справді можуть змінити ситуацію в сучасній війні.
За його словами, потрібно зміцнювати всі форми оборонної співпраці, особливо ті, які сприяють значному технологічному розвитку та використанню безпілотників усіх видів - у повітрі, на суші й на морі.
"Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% найближчим часом, уже цього року. Наші підприємства мають відповідні потужності, не вистачає лише фінансування. І це треба вирішувати", - сказав він.
Зеленський закликав усі країни підходити до виробництва безпілотників із такою ж нагальністю та увагою, як і Україна. "Ми всі маємо випереджати наших ворогів у питанні безпілотників", - додав президент.
Західна допомога
Нагадаємо, наприкінці травня президент Володимир Зеленський закликав західних союзників надати Україні близько 30 млрд доларів до кінця року. Така сума необхідна для збільшення внутрішнього виробництва зброї.
За даними Рахункової палати, видатки на оборону України в першому кварталі 2025 року досягли 73,5% видатків держбюджету.
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