Зеленський схвалив закон про виплати з бюджету за угодою зі США про надра України

Угода зі США про використання природних ресурсів України передбачає виплати з державного бюджету. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку проєкту №13256 про зміни Бюджетного кодексу.
Зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:
Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і перераховуватимуться до Фонду відбудови.
Раніше голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа назвала такий порядок цифр щодо внесків з боку України: близько 3 млрд гривень за 5 років.
"Принаймні, якби Угода була підписана в 2019 році, то саме така сума надійшла би до фонду як внесок України до цього часу", - написала вона.
Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду. Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду. Президент Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.
Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка заявив, що є ще дві додаткові "технічні" угоди, які сторони підпишуть пізніше. Втім, їх не треба ратифікувати у Верховній Раді. Ці угоди не оприлюднені, і уряд відмовився надавати їх депутатам.
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