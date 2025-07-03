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Зеленський схвалив закон про виплати з бюджету за угодою зі США про надра України

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Угода зі США про використання природних ресурсів України передбачає виплати з державного бюджету. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку проєкту №13256 про зміни Бюджетного кодексу.

Зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

  • ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в додатку А до угоди) з нових ліцензій,
  • видачі нових спецдозволів на користування надрами,
  • реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і перераховуватимуться до Фонду відбудови.

Внесок України у грошах

Раніше голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа назвала такий порядок цифр щодо внесків з боку України: близько 3 млрд гривень за 5 років.

"Принаймні, якби Угода була підписана в 2019 році, то саме така сума надійшла би до фонду як внесок України до цього часу", - написала вона.

 

 

Угода зі США

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду. Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду. Президент Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.

Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка заявив, що є ще дві додаткові "технічні" угоди, які сторони підпишуть пізніше. Втім, їх не треба ратифікувати у Верховній Раді. Ці угоди не оприлюднені, і уряд відмовився надавати їх депутатам.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америки