Зеленський схвалив закон про виплати з бюджету за угодою зі США про надра України

Зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в додатку А до угоди) з нових ліцензій,

видачі нових спецдозволів на користування надрами,

реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і перераховуватимуться до Фонду відбудови.

Внесок України у грошах

Раніше голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа назвала такий порядок цифр щодо внесків з боку України: близько 3 млрд гривень за 5 років.

"Принаймні, якби Угода була підписана в 2019 році, то саме така сума надійшла би до фонду як внесок України до цього часу", - написала вона.