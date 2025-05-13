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Комітет Ради схвалив бюджетні виплати за угодою зі США про ресурси України

Україна, Вівторок 13 травня 2025 11:28
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Комітет Ради схвалив бюджетні виплати за угодою зі США про ресурси України Фото: Рксолана Підласа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Угода зі США про використання природних ресурсів України передбачає виплати з державного бюджету. Бюджетний комітет схвалив законопроєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласи у Facebook.

"Бюджетний комітет рекомендував прийняти за основу зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди "про копалини" (№3256)", - написала вона.

За її інформацією, зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

  • ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в додатку А до угоди) з нових ліцензій,
  • видачі нових спецдозволів на користування надрами,
  • реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.

"Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови", - пояснила депутат від "Слуги народу".

Підласа назвала такий порядок цифр щодо внесків з боку України: близько 3 млрд гривень за 5 років.

"Принаймні, якби Угода була підписана в 2019 році, то саме така сума надійшла би до фонду як внесок України до цього часу", - написала вона.

Угода про надра

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського Інвестиційного фонду. Документ був підписаний першим віцепрем’єр-міністром - міністром економіки України Юлією Свириденко та міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду. Президент Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.

Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка заявив, що є ще дві додаткові "технічні" угоди, які сторони підпишуть пізніше. Втім, їх не треба ратифікувати у Верховній Раді.

Свириденко в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом. З боку України підписантом буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства. Від США - Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC).

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