Зеленський схвалив план реформи правопорядку та пояснив цілі

"Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку - всіх правоохоронних органів та прокуратури. Це докладний документ, розрахований на час до 27-го року. Якщо говорити просто, ми маємо гарантувати систему забезпечення справедливості та правопорядку, яка відповідатиме і нашій меті швидкого вступу України до ЄС", - заявив Зеленський.

За його словами, кожен елемент державної системи має працювати так, щоб люди відчували безпеку, захищеність та справедливість.

"Довіра в державі, довіра до держави формуються з довіри до діючих від імені держави. Правоохоронці, система прокуратури - ключові в цьому. Звісно, разом з усіма іншими, хто працює у державному апараті", - додав президент.